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دعوة لاجتماع شعبي لتقديم الاعتراضات على مخطط "الموارس" بجسر الزرقاء

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 10:30

دعوة لاجتماع شعبي لتقديم الاعتراضات على مخطط "الموارس" بجسر الزرقاء
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء إلى اجتماع شعبي، يُعقد يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري الساعة 17:30، في قاعة المركز الجماهيري، بحضور محامين ومخططين وجمعيات أهلية، من أجل استعراض المستجدات وتحضير الاعتراضات على مخطط "الموارس" والانطلاق في النضال.

وصرحت اللجنة أن "سلطات التخطيط العليا أودعت، مؤخرًا، مخطط أراضي الموارس الواقعة غرب القرية بمحاذاة نهر الزرقاء (التماسيح) ونشرته للجمهور وأصحاب الشأن من أجل تقديم الاعتراضات".

وأشارت إلى أن "نسبة المصادرة من أراضي المالكين للصالح العام تصل، وفق المخطط، إلى 47% وهذه نسبة كبيرة جدا، ستُبقي أهلنا مع مساحات أرض قليلة، فضلا عن قضايا أخرى يشملها المخطط من المهم والضروري التطرق إليها ومحاولة تغييرها وتحسينها".

وختمت اللجنة بالقول إنه "في ظل هذه المعطيات والواقع، لا بد لنا، بل وواجبنا كأهال، قيادات، حركات وناشطين وناشطات، توحيد الصفوف والتكاتف والتحرك فورًا والبدء بخطوات عملية ومهنية لتقليل نسبة المصادرة وتقديم الاعتراضات المهنية والعمل على كل الأصعدة. لذا تدعوكم/ ن اللجنة الشعبية، للاجتماع الشعبي، الذي سيُعقد يوم الخميس 23.12.2021 في المركز الجماهيري، الساعة 17:30، بحضور محامين ومخططين وجمعيات أهلية، من أجل استعراض المستجدات وتحضير الاعتراضات والانطلاق في النضال. لا خيار أمامنا سوى الوحدة والعمل الجماعي لنحمي أرضنا ونطور بلدنا".

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#اعتراضات
#مخطط الموارس
#لجان شعبية

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