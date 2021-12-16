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إصابة خطيرة لعامل في الجولان

تاريخ النشر: 16/12/2021 - 14:46

إصابة خطيرة لعامل في الجولان
مستشفى "رمبام" في حيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في الجولان العربي السوري المحتل، ظهر اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل أن المصاب نقل إلى نقطة التقاء مع طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" عند مفرق "قصبية" على شارع 87، شمالي البلاد، إذ قُدّمت له العلاجات الأولية من قبل طاقم طبي، ونُقل بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهو يعاني إصابة خطيرة في الأطراف.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 65 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

هذا، ومما يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#عمال
#الجولان
#حوادث العمل

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