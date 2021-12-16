  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالرملة

تاريخ النشر: 16/12/2021 - 08:45

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالرملة
من مكان الجريمة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب (27 عاما) بجروح في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة، صباح اليوم الخميس.

واستُدعيت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة والبينات من المكان، ولم يُبّلغ عن اعتقال المشتبه به بإطلاق النار على المصاب لغاية الآن.

وفي سياق متصل، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالبلاد، منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 106 قتلى بينهم 15 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

هذا، وتتواصل أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله، إذ قتل يوم أمس الأربعاء، يوسف سليمان الزبارقة (40 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد.

بودكاست عرب 48

#الرملة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طعن معلم في مدرسة بالنقب
طعن معلم في مدرسة بالنقب

2021-12-16

إضرام النار في منازل على خلفية الشجار بين عائلتين في إبطن
إضرام النار في منازل على خلفية الشجار بين عائلتين في إبطن

2021-12-16

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة
حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

2021-12-16

الأكثر قراءة

قتيل في جريمة إطلاق نار باللد

قتيل في جريمة إطلاق نار باللد

2021-12-15
خطة لمواجهة النقص بالأطباء: محفزات مالية لطلاب الطب خارج البلاد

خطة لمواجهة النقص بالأطباء: محفزات مالية لطلاب الطب خارج البلاد

2021-12-15
حالة الطقس: بارد وماطر

حالة الطقس: بارد وماطر

2021-12-15
ضباط إسرائيليون يدعون لاستغلال الهدوء بغزة لإتمام صفقة تبادل

ضباط إسرائيليون يدعون لاستغلال الهدوء بغزة لإتمام صفقة تبادل

2021-12-15
تمديد القيود على القادمين من الخارج وتوسيع قائمة الدول

تمديد القيود على القادمين من الخارج وتوسيع قائمة الدول "الحمراء"

2021-12-15