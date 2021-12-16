إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالرملة

أصيب شاب (27 عاما) بجروح في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة، صباح اليوم الخميس.

واستُدعيت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية للمصاب ثم نقلته إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة والبينات من المكان، ولم يُبّلغ عن اعتقال المشتبه به بإطلاق النار على المصاب لغاية الآن.

وفي سياق متصل، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالبلاد، منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 106 قتلى بينهم 15 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

هذا، وتتواصل أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله، إذ قتل يوم أمس الأربعاء، يوسف سليمان الزبارقة (40 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد.