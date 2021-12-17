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الشرطة تصادر ممتلكات بقيمة 900 مليون شيكل من المجتمع العربي

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 08:39

الشرطة تصادر ممتلكات بقيمة 900 مليون شيكل من المجتمع العربي
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صادرت الشرطة الإسرائيلية ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز سيادة القانون"، قبل نحو شهرين ولغاية اليوم.

ويستدل ّمنذ المعطيات المتوفرة أنه "منذ بدء الحملة قبل أقل من شهرين ولغاية اليوم، صادرت الشرطة 72 سيارة فاخرة، وقامت بإلقاء القبض على 342 مشتبها بهم. وبلغت القيمة الإجمالية للسيارات والمركبات والحسابات المصرفية والأصول العقارية التي صودرت من قبل الشرطة وهيئة الضرائب منذ بداية عام 2021 ولغاية اليوم، حوالي 900 مليون شيكل".

والجدير ذكره أن الشرطة واصلت حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواقل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا ورهط وعرعرة النقب وغيرها.

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