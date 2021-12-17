  2. محليات
  3. أخبار محلية

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 17:11

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا
من الوقفة الاحتجاجية قبالة مقر الشرطة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية ضد استفحال العنف والجريمة وتقاعس الشرطة قبالة مقر الشرطة في كريات آتا بمنطقة حيفا.

وكان بين المشاركين في الوقفة عائلات العديد من الضحايا في المجتمع العربي، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة وعدد من النشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام السوداء وصورا لعدد من الضحايا ولافتات منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة وانتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، حيث كتب على بعض منها "شلال الدم نتيجة صمتنا" و"دم العربي لا يساوي دم اليهودي".

ومما يذكر أن جريمة القتل الأخيرة في المجتمع العربي كانت فجر اليوم، الجمعة، والتي راح ضحيتها الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاما) بإطلاق نار أمام منزله في مدينة الطيبة.

وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 107 قتلى بينهم 15 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

هذا، ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#تقاعس الشرطة
#جرائم القتل

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة في حادث طرق قرب تل السبع
إصابة خطيرة في حادث طرق قرب تل السبع

2021-12-17

6 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالمغار
6 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالمغار

2021-12-17

احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا
احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في عسفيا

2021-12-17

الأكثر قراءة

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال نابلس

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال نابلس

2021-12-16
ترامب: إسرائيل مستعدّة أن تقاتل إيران حتى آخر جندي أميركي

ترامب: إسرائيل مستعدّة أن تقاتل إيران حتى آخر جندي أميركي

2021-12-16
منصور عباس في جوقة اليمين الإسرائيلي:

منصور عباس في جوقة اليمين الإسرائيلي: "يحظر التعميم تجاه المستوطنين"

2021-12-16
بدءًا من الثلاثاء: تركيا دولة حمراء يمنع السفر إليها

بدءًا من الثلاثاء: تركيا دولة حمراء يمنع السفر إليها

2021-12-16
هجوم إسرائيلي جنوبي سورية: النظام يعلن مقتل أحد عناصره

هجوم إسرائيلي جنوبي سورية: النظام يعلن مقتل أحد عناصره

2021-12-16