وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتقاعس الشرطة قرب حيفا

نظمت اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية ضد استفحال العنف والجريمة وتقاعس الشرطة قبالة مقر الشرطة في كريات آتا بمنطقة حيفا.

وكان بين المشاركين في الوقفة عائلات العديد من الضحايا في المجتمع العربي، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة وعدد من النشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام السوداء وصورا لعدد من الضحايا ولافتات منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة وانتشار السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، حيث كتب على بعض منها "شلال الدم نتيجة صمتنا" و"دم العربي لا يساوي دم اليهودي".

ومما يذكر أن جريمة القتل الأخيرة في المجتمع العربي كانت فجر اليوم، الجمعة، والتي راح ضحيتها الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاما) بإطلاق نار أمام منزله في مدينة الطيبة.

وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 107 قتلى بينهم 15 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

هذا، ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.