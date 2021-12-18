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اللد: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 18/12/2021 - 14:30

اللد: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار
من موقع الجريمة (تصوير: الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شخص في جريمة إطلاق نار ارتكبت ظهر اليوم، السبت، في مدينة اللد.

وعُلم أن الضحية نقل إلى المستشفى وهو بحالة "متوسطة" الخطورة.

وذكرت الشرطة، في بيان صدر عنها، أن عناصرها وصلوا إلى المكان، وباشروا التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجاني، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال الجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة.

وفي استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي، شهد مدينة اللد، فجر الأربعاء الماضي، مقتل يوسف سليمان الزبارقة (40 عاما)، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد. وفجر أمس، الجمعة، قُتل الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاما) بجريمة إطلاق نار ارتكبت قبالة منزله في مدينة الطيبة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى بينهم 15 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

بودكاست عرب 48

#اللد
#جريمة إطلاق نار

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