إصابات بينها خطيرة في حادث طرق على مفترق مسكنة

أصيب عدة أشخاص بجروح بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأحد، على شارع رقم 65 بمساره بالقرب من مفترق مسكنة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق بالقرب من بلدة طرعان، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان، حيث استعانت بطواقم الإطفاء والإنقاذ لتخليص عالقين داخل مركبات خصوصية.

وعملت 5 طواقم إطفاء وإنقاذ على تخليص عالقين جراء حادث طرق بين شاحنة وعدة سيارات على شارع 65، فيما قامت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الميدانية للمصابين ونقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم ولأسباب لم تتضح بعد، عن تصادم بين شاحنة ومركبات خصوصية.

وأغلقت الشرطة الشارع بمساره بالاتجاهين لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق، وطالبت الشرطة من جمهور السائقين عدم السفر على شارع 65 باتجاه مسكنة والسفر عبر طرقات بديلة.