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بلدية أم الفحم تناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال العاصفة

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 14:41

بلدية أم الفحم تناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال العاصفة
مياه الأمطار تتدفق للشوارع بأم الفحم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت بلدية أم الفحم عموم مواطني المدينة أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، بدءا من يوم غدٍ الإثنين، بسبب حالة الطقس العاصفة المتوقعة، إذ من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح وعواصف شديدة.

وطالبت البلدية أهالي المدينة أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي طارئ، خصوصا فيما يتعلق بأسطح المنازل وفحص وتثبيت خزانات المياه وصحون الفضائيات، وكل شيء قابل لأن يتحرك من مكانه على أسطح المنازل.

وأكدت بلدية أم الفحم أنها في حالة جهوزية تامة لأي طارئ، ويمكن للمواطنين التوجه في الحالات الضرورية على رقم هاتف مركز الطوارئ والخدمات البلدي 8701* والذي يعمل على مدار الساعة.

كما دعت البلدية المواطنين للانتباه والحذر من مواقد الحطب والغاز وعدم ترك المدافئ قريبة من المواد القابلة للاشتعال، خاصة لدى المسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وأخذ التجهيزات لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبها، دعت كذلك "وحدة الأمان على الطرق" المواطنين والسائقين بأخذ الحيطة والحذر والتحلي بالصبر وعدم السرعة الزائدة، مع النصيحة بالتقليل قدر الإمكان الخروج بالسيارات إلا لحالات الضرورة.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#عواصف
#كرمل
#حالة الطقس

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