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جريمة قتل عائشة عبادي: طعنها بالسكين 27 مرة وتركها غارقة في دمائها

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 12:13

جريمة قتل عائشة عبادي: طعنها بالسكين 27 مرة وتركها غارقة في دمائها
المرحومة عائشة عبادي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، ضد محمد عبادي (57 عاما) نسبت إليه اقتراف جريمة قتل زوجته عائشة عبادي (55 عاما) من جديدة المكر، يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام المقدمة للمحكمة طلبا لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في الفترة التي سبقت يوم القتل، كان المتّهم والمرحومة يعيشان مع أبنائهم الثلاثة من أصل 5 أبناء وبنات، في منزلهم في جديدة - المكر. وقبل حوالي شهر، تواجد المدّعى عليه والمرحومة لوحدهما في البيت وبينما كانت المرحومة تجلس على سريرها في غرفة النوم، دخل المدّعى عليه الغرفة متّهِمًا المرحومة بأنها تستهين به وتنوي إيذائه، وقال لها: 'هل تريدين أن أموت، إذًا سنموت سويةً' وأخرج السكين وقام بطعنها وبقوّة 27 طعنة في ظهرها ورأسها ووجهها ويديها، فحاولت المرحومة أن تدافع عن نفسها دون جدوى، إذ اخترقت إحدى الطعنات ظهرها لتصل رقبتها وتخرج منها. وسمعت ابنة المرحومة صراخ والدتها وحاولت فتح باب المنزل الذي كان مغلقًا. وبعد بضع دقائق، فتح المدّعى عليه الباب مغادرًا المنزل، تاركًا المرحومة ملقاة على الأرض في غرفة النوم غارقة في دمائها. ووصل أفراد طاقم الإسعاف إلى المنزل وبدأوا عمليات الإنعاش التي لم تؤتِ ثمارها، وتم إقرار وفاة المرحومة".

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