ارتفاع منسوب المياه في طبرية بنحو 2 سم

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بنحو 2 سم، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات هائلة من المياه من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة.

وأوضحت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.755- تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم، وينقص البحيرة 1.955 لامتلائها بشكل تام.

يذكر أن بحيرة طبرية عذبة المياه، تُعد ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها جزء من الشق السوري الأفريقي.