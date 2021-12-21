الطيبة: سكان حي البدو يتذمرون من وضعية الشارع

أعرب سكان حي البدو في مدينة الطيبة، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم من وضعية أحد شوارع الحي السيئة، غربي المدينة، من جراء تدفق المياه إثر أعمال الترميم في خط المجاري، والتي تنفذها شركة اتحاد مياه وادي عارة.

وتسبب تدفق مياه الأمطار إلى الشارع بعدم تمكن عدد من سكان الحي من الوصول بسياراتهم إلى بيوتهم أو الخروج منها، وعرقلة تنقلهم سيرا على الأقدام.



وقال أحد سكان الحي، محمد زبارقة، لـ"عرب 48" إنه "من غير المعقول أن يترك الشارع بهذه الحالة المزرية، خاصة وأن الأرصاد الجوية توقعت حالة الطقس العاصفة في هذه الأيام".

وأضاف أن "سكان الحي لم يخرجوا إلى أعمالهم بسبب وضعية الشارع، وإغلاقه لاحقا، ولم يتمكن أغلب الطلاب من الوصول إلى المدرسة، وهذا أمر غير معقول".

وأشار زبارقة إلى أنه "نعاني من هذه المشكلة منذ مدة طويلة، وكان من المفترض إنهاء أعمال الترميم قبيل بدء العاصفة، وأن يتم أخذ أوضاع السكان بعين الاعتبار. يا للأسف، هذا الحي يعاني من بنية تحتية سيئة، ومياه الأمطار تتدفق إلى منازلنا وتسبب أضرارا جسيمة في كل عام".

وناشد زبارقة المسؤولين في شركة اتحاد مياه وادي عارة بـ"وضع حل فوري لإغلاق الشارع وتجمع المياه في الحي. نحن نقوم بواجباتنا تجاه المؤسسات وندفع الضرائب، ولذلك نطالب بتوفير حل عادل لحيّنا".

وعقب الناطق بلسان اتحاد مياه وادي عارة، حسين محاميد، لـ"عرب 48"، بالقول إن "المشكلة معروفة لنا، وكانت طواقمنا تعمل في المكان منذ الصباح، إلا أن مياه الأمطار حالت دون ذلك. وأغلقنا الشارع من كافة الاتجاهات حرصا على سلامة السكان".