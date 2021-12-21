طوبا الزنغرية: إضراب المدارس فوق الابتدائية الأربعاء بعد إطلاق الرصاص على سيارة معلمة

أعلنت نقابة المعلمين عن إضراب المدارس فوق الابتدائية في طوبا الزنغرية، غدا الأربعاء، بعد إطلاق النار على سيارة إحدى معلمات مدارس القرية في وقت سابق الثلاثاء.

وأطلق مجهولون، صباح الثلاثاء، الرصاص على سيارة المعلمة أميره حليحل في موقف السيارات التابع للمدرسة الثانوية في القرية.

وزعمت الشرطة في بيان أنها "ضبطت سلاحا غير قانونيّ من نوع ’كارلو’ ومشط ذخيرة بالقرب من مكان الحادث"، دون أن تبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

فيما أصدر المجلس المحلي بالقرية بيانا، استنكر فيه الجريمة، وقال إن "هذا العمل... يدل على التمادي الخطير على أملاك المعلمين والمعلمات ويؤكد انتقاص الأمن و السلم الاجتماعي. و لذلك نطالب الجهات المسؤولة بالعمل على كشف هوية هؤلاء الأشخاص و تقديمهم للعدالة".

وذكرت النقابة في بيانها، أن التعليم فوق الابتدائي سيُعلَّق الأربعاء، لافتة إلى أن "اجتماعا للمعلمين سيُعقد (في اليوم ذاته)، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن إجراءات احتجاجية أخرى".

وقال البيان إن النقابة "تنظر إلى الحدث بعين الخطورة"، مطالبةً بأن يقوم عنصر شرطة "بدوريات في منطقة المدرسة خلال ساعات الدوام المدرسيّ وفي كل يوم دراسي".