إغلاق شارع في أم الفحم بسبب انهيار ترابي

تسبب انهيار ترابي بإغلاق شارع في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم أن "بلدية أم الفحم أغلقت صباح اليوم، الأربعاء، شارع عين خالد - المصايات من كلا الاتجاهين، من مدرسة الخيام باتجاه بيوت آل تلس حتى نزلة عين خالد، وذلك نتيجة انهيار ترابي، بسبب كثرة الأمطار والفيضانات في المنطقة، حيث ستقوم البلدية بإغلاق الشارع من الجهتين عبر حواجز إسمنتية، نظرًا لوجود خطر حقيقي على المارين والسيارات".

وأضاف أن "بلدية أم الفحم أقرّت بناء جدار استنادي في هذه المنطقة، ومن المتوقع أن يبدأ المقاول بالعمل في الفترة القريبة".

هذا، ودعت بلدية أم الفحم السائقين إلى توخي الحذر وسلوك طرق بديلة.