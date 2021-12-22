احتراق شاحنتين في شفاعمرو

اندلعت النار في شاحنتين بمدينة شفاعمرو، فجر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم الأربعاء، على إخماد حريق شبّ بشاحنتين في المنطقة الصناعية بمدينة شفاعمرو".

وأوضح أن "الحديث يدور حول حريق اندلع في شاحنتين وشكّل خطرا على 4 شاحنات أخرى قريبة، إذ عملت الطواقم على إخماد الحريق ومنع انتشاره".

هذا، وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.