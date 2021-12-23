  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: تمديد اعتقال مشتبهين بقتل إيهاب سعدي

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 14:37

الناصرة: تمديد اعتقال مشتبهين بقتل إيهاب سعدي
الضحية إيهاب سعدي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، اعتقال شابين للمرة الثالثة على التوالي لغاية يوم الإثنين المقبل، بشبهة ضلوعهما بقتل الشاب إيهاب سعدي.

وقُتل سعدي (40 عاما) في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في حي الدبس بمدينة الناصرة، بعد ظهر يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وأعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين بضلوعهما في الجريمة.

وشهدت الناصرة، في أعقاب جريمة القتل، أجواء من التوتر وأُحرقت منازل في منطقة السوق بالبلدة القديمة تعود لمشتبهين باقتراف جريمة القتل، واعتقلت الشرطة شخصين بشبهة إحراق المنازل انتقاما لقتل المغدور سعدي.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#إيهاب سعدي
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: منع مخطط إسكاني في حي وادي الصليب التاريخي
حيفا: منع مخطط إسكاني في حي وادي الصليب التاريخي

2021-12-23

الطيبة: إغلاق التحقيق بقتل شاب برصاص الشرطة دون إبلاغ عائلته
الطيبة: إغلاق التحقيق بقتل شاب برصاص الشرطة دون إبلاغ عائلته

2021-12-23

موت سريري لرضيع من كفر ياسيف
موت سريري لرضيع من كفر ياسيف

2021-12-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-12-22
إشهار سلاح بن غفير في وجه شابين عربييْن:

إشهار سلاح بن غفير في وجه شابين عربييْن: "تهديد حقيقيّ ولحظات مخيفة"

2021-12-22
تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف

تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية"

2021-12-22
المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

2021-12-22
البيرة: استشهاد الشاب محمد عباس برصاص الاحتلال

البيرة: استشهاد الشاب محمد عباس برصاص الاحتلال

2021-12-22