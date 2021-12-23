الناصرة: تمديد اعتقال مشتبهين بقتل إيهاب سعدي

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، اعتقال شابين للمرة الثالثة على التوالي لغاية يوم الإثنين المقبل، بشبهة ضلوعهما بقتل الشاب إيهاب سعدي.

وقُتل سعدي (40 عاما) في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في حي الدبس بمدينة الناصرة، بعد ظهر يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وأعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين بضلوعهما في الجريمة.

وشهدت الناصرة، في أعقاب جريمة القتل، أجواء من التوتر وأُحرقت منازل في منطقة السوق بالبلدة القديمة تعود لمشتبهين باقتراف جريمة القتل، واعتقلت الشرطة شخصين بشبهة إحراق المنازل انتقاما لقتل المغدور سعدي.