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تصريح ادعاء: خطفوه وحاولوا إجباره على توقيع وثيقة بيع أرض

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 11:47

تصريح ادعاء: خطفوه وحاولوا إجباره على توقيع وثيقة بيع أرض
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة، صباح اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد مشتبهين من سكان مدينة عكا وآخر من سكان الضفة الغربية، بشبهة خطف أحد سكان مدينة حيفا ونقله إلى الضفة الغربية، على خلفية رغبتهم بإجباره على التوقيع تحت التهديد على وثائق لبيعهم قطعة أرض مقابل ديون.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال نشاط ميداني لأفراد من مركز للشرطة في أم الفحم، قبل حوالي أسبوعين، رصد أفراد الشرطة مركبة خرجت منها أصوات صراخ الضحية الذي وُجد مقيد اليدين والقدمين، وطلب مساعدة أفراد الشرطة".

وأضافت أنه "في غضون ذلك، ألقى أفراد الشرطة القبض على مشتبهين من سكان عكا وآخر من الضفة الغربية، في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، وأحالوهم للتحقيق في مركز للشرطة في حيفا، إذ تبين أن المشتبهين وصلوا منزل الضحية في حيفا، وقاموا بتكسير ممتلكاته، والاعتداء على صاحبه، وخطفوه بالقوة، وأدخلوه مركبتهم بهدف نقله إلى منطقة الضفة الغربية بهدف توقيعه بالقوة على اتفاق لبيعهم قطعة أرض يملكها بسبب ديونه".

وختمت بالقول إن "المحكمة في حيفا مددت اعتقال المشتبهين من حين لآخر، بناء على طلب الشرطة، وقدمت النيابة العامة تصريح مدع ضدهم تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم، في الأيام القريبة".

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#العنف والجريمة
#عكا
#حيفا
#الضفة الغربية

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