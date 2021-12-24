إصابة خطيرة لعامل قرب الخضيرة

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها بين خطيرة في ورشة بناء، بالقرب من مدينة الخضيرة اليوم، الجمعة.

ووفقا لمصادر طبية فإن المصاب من سكان مدينة طولكرم، يبلغ من العمر 32 عاما، سقط في بئر بعمق 6 أمتار، خلال عمله في ورشة بناء ببلدة "مئور" بالقرب من الخضيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه جرى نقل المصاب بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 65 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

هذا، ومما يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.