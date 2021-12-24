اعتقال مصليين من أم الفحم في المسجد الأقصى

اقتحمت عناصر الشرطة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس واعتقلت مصليين من مدينة أم الفحم.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشابين اللذين جرى اعتقالهما هما خالد عليان ويحيى جبارين.

ولم يرد عن الشرطة أي تعقيب حول ماهية الاعتقال، فيما عُلم أن اعتقال الشابين جرى على خلفية حملهما للعبة بلاستيكية على شكل مسدس.

ومما يذكر أن المسجد الأقصى يشهد بشكل شبه يومي اقتحامات استفزازية من قبل المستوطنين، وسط حراسة مشددة من قبل عناصر الشرطة.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية فرض قيودها على دخول المصلين القادمين من القدس ومناطق الـ48 إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

وصعدت الجماعات الاستيطانية من اقتحامها للمسجد الأقصى، فقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى 2365 مستوطنا، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 6 مواطنين.