  2. محليات
  3. أخبار محلية

يانوح: مصرع شابة باحتراق بيت

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 07:50

يانوح: مصرع شابة باحتراق بيت
البيت المحترق في يانوح، اليوم (سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

لقيت شابة (24 عاما) مصرعها بعدما أصيبت بجروح حرجة في أعقاب احتراق بيت في قرية يانوح، فجر اليوم، الجمعة، وفق ما ذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ.

وتلقت سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا، قرابة الساعة 04:30 فجرا، عن احتراق بيت في يانوح، وهرعت إلى المكان أربعة طواقم إطفاء.

من البيت المحترق في يانوح، اليوم (سلطة الإطفاء والإنقاذ)

وأبلغت الطواقم لدى وصولها إلى البيت بتصاعد دخان من الطبقة الثانية للبيت، وعن شابة في العشرين من عمرها فاقدة الوعي وتم تخليصها من البيت المحترق ونقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث تم الإعلان لاحقا عن وفاتها.

وأجرت طواقم الإطفاء عملية بحث عن عالقين آخرين محتملين في البيت، وحاولت تقصي مصدر الحريق وإخراج الدخان من البيت.

وسيجري محققو الحرائق تحقيقا في ظروف الحريق وأسبابه.

بودكاست عرب 48

#يانوح
#حريق
#جراح حرجة
#سلطة الإطفاء والإنقاذ

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إقرار ميزانية مجلس الرينة للعام 2022
إقرار ميزانية مجلس الرينة للعام 2022

2021-12-24

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2021-12-24

بدءًا من الإثنين: تقييدات على المدارس في البلدات البرتقالية والحمراء
بدءًا من الإثنين: تقييدات على المدارس في البلدات البرتقالية والحمراء

2021-12-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2021-12-23
برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين

برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين

2021-12-23
تقرير: تراجع كبير بكفاءات وحدات الاحتياط الإسرائيلية وجهوزيتها للحرب

تقرير: تراجع كبير بكفاءات وحدات الاحتياط الإسرائيلية وجهوزيتها للحرب

2021-12-23

"الإسلاميّة الجنوبيّة" في ثوب منصور عبّاس الإسرائيليّ

2021-12-23
تقرير: السعودية تصنع صواريخ بالستية بمساعدة الصين

تقرير: السعودية تصنع صواريخ بالستية بمساعدة الصين

2021-12-23