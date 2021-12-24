يانوح: مصرع شابة باحتراق بيت

لقيت شابة (24 عاما) مصرعها بعدما أصيبت بجروح حرجة في أعقاب احتراق بيت في قرية يانوح، فجر اليوم، الجمعة، وفق ما ذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ.

وتلقت سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا، قرابة الساعة 04:30 فجرا، عن احتراق بيت في يانوح، وهرعت إلى المكان أربعة طواقم إطفاء.

من البيت المحترق في يانوح، اليوم (سلطة الإطفاء والإنقاذ)

وأبلغت الطواقم لدى وصولها إلى البيت بتصاعد دخان من الطبقة الثانية للبيت، وعن شابة في العشرين من عمرها فاقدة الوعي وتم تخليصها من البيت المحترق ونقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث تم الإعلان لاحقا عن وفاتها.

وأجرت طواقم الإطفاء عملية بحث عن عالقين آخرين محتملين في البيت، وحاولت تقصي مصدر الحريق وإخراج الدخان من البيت.

وسيجري محققو الحرائق تحقيقا في ظروف الحريق وأسبابه.