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الطيبة: إصابة خطيرة لفتى في حادث طرق

تاريخ النشر: 25/12/2021 - 21:00

الطيبة: إصابة خطيرة لفتى في حادث طرق
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب فتى، يبلغ 14 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بمدينة الطيبة، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بدراجة كهربائية، ما أسفر عن راكب الأخيرة بجروح خطيرة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 356 شخصا بينهم 108 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام الجاري، ولغاية يوم الخميس.

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#حوادث الطرق
#الطيبة

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