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أم الفحم: غرامة مالية على مطبعة لرفضها الطباعة لحركة استيطانية

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 14:07

أم الفحم: غرامة مالية على مطبعة لرفضها الطباعة لحركة استيطانية
توضيحية (pixabay)
تحرير: ربيع سواعد
زكريا حسن زكريا حسن

فرضت المحكمة في الناصرة غرامة مالية على أصحاب مطبعة من مدينة أم الفحم بسبب رفضهم طباعة منشورات لمستوطن ينتمي إلى حركة تدعى "عائدون إلى جبل الهيكل"؛ وهي تهدف إلى تشجيع المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى.

وجاء في الدعوى القضائية أن "ناشطا في حركة تعمل من أجل ’خلاص جبل الهيكل’ توجه برسالة عبر البريد الالكتروني، يطلب اقتراح تسعيرة مقابل طباعة ألفي منشور ملون على الوجهين، دون أن يرفق نموذجا عن المنشور في البريد الالكتروني، لكن كان ظاهرا على البريد الالكتروني شعار حركة ’عائدون إلى جبل الهيكل’، كذلك وقع المدعي على البريد الالكتروني اسمه إلى جانب عبارة ’من أجل خلاص جبل الهيكل’".

وبدورهم، ردوا أصحاب المطبعة على الرسالة "أي جبل هيكل وأي بطيخ، المسجد الأقصى لنا نحن المسلمون، اذهب إلى الجحيم".

وادعى المستوطن بأن "رد أصحاب المطبعة يتضمن إساءة له ويشكل مسا به وبمعتقده ويتناقض مع بنود قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى الأماكن العامة، وبناء عليه طالب بتعويضات بقيمة 33880 شيكل".

وجاء في رد أصحاب المطبعة على الدعوى القضائية "الرد على المستوطن كان من قبل أحد العاملين في المطبعة وأن رده جاء تلقائيا نظرًا إلى أن جوهر التوجه يخالف عقيدة العامل في المطبعة".

ومن جانبه، استمع القاضي إلى ادعاءات الطرفين وتوصل إلى نتيجة أن أصحاب المطبعة رفضوا قبول طلبه بالحصول على اقتراح تسعيرة مقابل الطباعة، وهذا الأمر يتناقض مع بنود قانون عدم التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى الأماكن العامة، وعليه قرر تغريم أصحاب المطبعة بمبلغ 3500 شيكل.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#المسجد الأقصى
#جبل الهيكل
#استيطان

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