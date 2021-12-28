حورة: تصريح مدع ضد شاب على خلفية الهبة الشعبية

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، تصريح مدع ضد الشاب أسامة الطلالقة (22 عاما) من قرية حورة بمنطقة النقب، على خلفية الهبة الشعبية التي جاءت نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة الإسرائيلية في شهر أيار/ مايو 2021.

ونسبت النيابة العامة إلى الطلالقة ضلوعه بـ"الإخلال بالنظام بشكل خطير"، ومن المزمع أن يتم تقديم لائحة اتهام بحقه في الأيام القادمة.

ويستدل من ملف التحقيق أن "المشتبه كان ضالعا برفقة آخرين في إلقاء حجارة على سيارة قادها شخص عرف عن نفسه بأنه يهودي بعد اعتراض طريقه في مفرق حورة، كما إضرام النار في إطارات على الشارع ورشق دوريات شرطة ومركبات أخرى بالحجارة ما أسفر عن أضرار على خلفية قومية".

هذا، وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا ما يزيد عن ألفي شاب عربي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في أيار الماضي.