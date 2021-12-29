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إصابة حرجة لعامل بناء صعقا بالكهرباء في أسدود

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 16:52

إصابة حرجة لعامل بناء صعقا بالكهرباء في أسدود
(من المكان)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تعرض شاب يبلغ من العمر 35 عاما، لصعقة كهربائية خلال عمله في ورشة بناء في مدينة أسدود، جنوبي البلاد، مساء اليوم، الأربعاء.

وأفاد مصدر طبي، بأن العامل تعرض لصعقة كهربائية أثناء عمله على مضخة إسمنت، إثر ملامسة مضخة الإسمنت لأسلاك خطوط الضغط العالي لعامود كهرباء.

وأسفرت الحادثة عن إصابة العامل بجروح بالغة الخطورة. ولفت المصدر إلى أنه نُقل وهو بحالة حرجة لاستكمال العلاح في مستشفى "أسوتا" في أسدود.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم الإثنين 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب.

ويأتي ذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بما في ذلك انعدام وسائل الأمان والرقابة على تطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#أسدود
#صعقة كهربائية
#ورشة بناء
#إصابة عامل
#حوادث عمل

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