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اجتماع طارئ للجنة المتابعة في النقب يوم السبت

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 15:17

اجتماع طارئ للجنة المتابعة في النقب يوم السبت
من النقب، أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد اجتماعا طارئا، يوم السبت المقبل، في أعقاب تصعيد السلطات الإسرائيلية لهدم المنازل وتجريف الأراضي والاعتداء على مواطنين عرب واعتقال عدد من الشباب في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ودعا رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، المجلس المركزي للجنة المتابعة لعقد اجتماع طارئ في النقب، يوم السبت القريب، الساعة الواحدة ظهرا، في خيمة الاحتجاج بقرية الأطرش، لـ"بحث العدوان السلطوي المتصاعد على أهلنا في النقب، بما يشمل ارتكاب اعتداءات مخططة على الأهالي، وتصعيد تدمير البيوت وتجريف الأراضي".

وقال بركة في دعوته، إن "الاجتماع يأتي على خلفية التصعيد اليومي ضد أبناء شعبنا في النقب، من هدم العراقيب إلى الاعتداء والإنزال الجوي على عائلة أبو سبيلة إلى الاعتداء على المواطنين وهدم البيوت وسلب الأراضي في النقع والرويس وخربة الوطن والقرى مسلوبة الاعتراف".

بودكاست عرب 48

#النقب
#العراقيب
#الأطرش
#هدم المنازل
#تجريف الأراضي

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