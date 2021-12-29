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الاعتداء على قبر منهل مصري المرشّح الأسبق لرئاسة مجلس بلدته جديدة المكر

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 18:36

الاعتداء على قبر منهل مصري المرشّح الأسبق لرئاسة مجلس بلدته جديدة المكر
جزء من شاهد القبر بعد تحطيمه
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حطّم مجهولون، شاهدَ قبر الراحل منهل مصريّ، الناشط السياسيّ، والذي كان قد ترشّح لرئاسة مجلس بلدته جديدة المكر.

جاء ذلك بحسب ما أفاد الحزب الشيوعي في البلدة، في بيان أصدره، وقال فيه إن "اعتداءً سافلا (ارتُكِب في) المقبرة الشمالية في الجديدة وتكسير قبر الرفيق الراحل منهل مصري"، الإثنين.

وذكر البيان أن "الحزب الشيوعي والجبهة والشبيبة في الجديدة المكر، يستنكرون الاعتداء السافل والحقير على حرمة المقبرة الشمالية في الجديدة، وانتهاك لحرمة القبور وتكسير قبر الرفيق منهل مصري".

القبر بعد أن حُطِّم شاهده

وقال إن "هذا الاعتداء غير المسبوق، والذي لم تشهده قريتنا منذ الأزل، ما هو إلا سقوط أخلاقي يعكس مستوى التمادي الذي قد وصل إليه من يقف وراء هذا العمل الجبان، والذي كنا نشهده دائمًا من سلطات الاحتلال بالانتهاكات المتكررة لحرمات المقابر".

وشدد البيان على أنّ "السكوت على هذا العمل الجبان يعني إعطاء شرعية لاعتداءات مستقبلية وهذا مرفوض دينيًا، وأخلاقيًا وعُرفيًا، وقد تجر بنا (الاعتداءات) إلى الهاوية والفتنة التي كنا دائمًا نحذّر منها ومن عواقبها. قد تكون هذه الحادثة هي الأولى، ونأمل وسنعمل على أن تكون هي الأخيرة في قريتنا".

ودعا "جميع العقلاء في هذا البلد لاستنكار هذا الاعتداء، من خلال جميع السبل والوسائل المتاحة، والعمل على توعية شبابنا لاحترام حرمة الحيّز العام والمؤسسات والممتلكات العامة في بلدتنا".

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#تحطيم قبر
#جديدة المكر
#منهل مصري
#الحزب الشيوعي في جديدة المكر

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