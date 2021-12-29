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السلطات تدفع بقوات معززة وتواصل تجريف الأراضي في النقب

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 11:00

السلطات تدفع بقوات معززة وتواصل تجريف الأراضي في النقب
تعزيزات شرطية في منطقة النقع، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دفعت السلطات الإسرائيلية بقوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها إلى منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وواصلت آليات وجرافات السلطات عمليات تجريف الأراضي وإبادة المحاصيل الزراعية في قرية الرويّس مسلوبة الاعتراف، وسط حماية قوات الشرطة، واعتقلت شابا، صباح اليوم.

وأفاد عضو لجنة التوجه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ أسامة العقبي، أن قوات بأعداد غير مسبوقة من الشرطة مدججة بالسلاح والسيارات والخيول وصلت إلى المنطقة، واعتدت بهراواتها على الأهالي واعتقلت الشاب ماجد الأعسم.

وداهمت الآليات والجرافات منطقة النقع الواقعة شرقي تل السبع لليوم الثالث على التوالي، وفي أعقاب ذلك تجددت المواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة.

اقرأ/ي أيضًا | النقب: مواجهات مع الشرطة إثر تجدد تجريف الأراضي بمنطقة النقع

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السلطات تدفع بقوات معززة وتواصل تجريف الأراضي في النقب

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