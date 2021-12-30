أم الفحم: تظاهرة رفضًا لاعتداءات المستوطنين على برقة

شارك العشرات، مساء اليوم، الخميس، على المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم، احتجاجا على اعتداءات المستوطنين في القدس والضفة الغربية.

وجاءت هذه المظاهرة بدعوة من اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، بعد الاعتداءات الواسعة على أهالي قرية برقة في الضفة الغربية، التي أدّت إلى إصابة العشرات من الأهالي.

من الوقفة ("عرب ٤٨")

ورفع المتظاهرون لافتات مندّدة بإرهاب المستوطنين وتدعو إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية، وطالبوا من المؤسسات المدنية والشعبية "الوقوف وقفة واحدة للتصدي لهذه الهجمات".

كذلك، رُفعت الأعلام الفلسطينية، وردّد المتظاهرون هتافات مناصرة للأهالي في الضفة الغربية.