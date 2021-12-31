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إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس بالناصرة

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 13:50

إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس بالناصرة
الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت امرأة بروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمدينة الناصرة، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة جلبوع تلقى بلاغا، الساعة 12:35، حول إصابة امرأة (65 عاما) من جراء تعرضها للدهس من قبل سيارة على شارع بولس السادس في مدينة الناصرة، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابة، والتي وصفت جراحها بالخطيرة".

وجرى نقل المصابة بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#الناصرة
#حوادث الدهس
#ضحايا
#سيارات

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