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إغلاق مسارات التنزه وتحذيرات من فيضانات بالنقب

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 13:49

إغلاق مسارات التنزه وتحذيرات من فيضانات بالنقب
إغلاق مسارات المشي بصحراء النقب (سلطة الطبيعة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إغلاق كافة مسارات التنزه والمشي لمسافات طويلة في النقب، وحذرت من تشكل الفيضانات في أنهر ووديان البرية على أن يستمر الإغلاق وتعليق المسارات حتى تاريخ 3/1/2022.

وأتت هذه التحذيرات وإغلاق مسارات التنزه في أعقاب هطول الأمطار في جميع انحاء البلاد، وخاصة في النقب وجنوبي البلاد، حيث هطلت كميات كبيرة من الأمطار تسببت بفيضان العديد من الأودية، فيما غمرت مياه الأمطار بعض الطرقات.

وبحسب بيان صادر عن سلطة الطبيعة "تم إغلاق جميع مسارات الركوب والمشي لمسافات طويلة في عدد من الاودية جنوبي البلاد وهي: وادي درجة، مشاش، تقوع، اوج، ووادي برات".

ويتوقع الراصد الجوي أن يستمر هطول الأمطار وخاصة في جنوبي البلاد، كما من المتوقع أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حتى يوم الأربعاء، وعليه تم تعليق رحلات التنزه وإغلاق مسارات المشي بالنقب وفي منطقة الجنوب.

وأوضحت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أنه "يمنع منعا باتا الدخول إلى قنوات الأنهر والوديان المتدفقة حتى ينخفض ​​منسوب المياه تماما".

وشددت على أن الاقتراب من الأنهر خلال هذه الفترة يشكل "تهديدا على الحياة".

كما حظرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء الفيضان، وذلك "خوفا من انهيارها".

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#النقب
#البادية
#سلطة الطبيعة
#فيضانات
#مسارات المشي
#الأحوال الجوية

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