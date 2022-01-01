حاول الهرب لتركيا: اعتقال مشتبه من عكا بإطلاق نار على ناد ليلي

تنظر محكمة الصلح في حيفا مساء اليوم السبت، بطلب الشرطة تمديد اعتقال شاب من عكا، تنسب له شبهات الضلوع في حادث إطلاق النار صوب ناد ليلي في حيفا قبل يومين.

وأعلنت الشرطة، اليوم السبت، في بيان عن اعتقال شاب (26 عاما)، أمس الجمعة، حيث اعتقل المشتبه في مطار بن غوريون في اللد، حينما كان يحاول الهرب خارج البلاد والسفر إلى تركيا، بحسب مزاعم الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، أنها شرعت بالتحقيق في حادث إطلاق نار على ناد ليلي في منطقة السعادة (شارع الهستدروت) في حيفا، حيث رد حارس الأمن بإطلاق النار وأصاب أحد المشتبهين بجروح بالغة الخطورة، ونقل إلى مستشفى رمبام للعلاج، بينما تمكن شخص آخر من الهرب على متن دراجة نارية.

وأضاف الشرطة "مع تقدم سير التحقيقات، تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه في مطار بن غوريون، حيث حاول الهرب من البلاد إلى الخارج وقد أحيل للتحقيق في مركز الشرطة التي تطالب بتمديد اعتقاله".

وأصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، قبيل فجر الجمعة، من جراء إطلاق حارس النار عليه قرب ناد ليلي في منطقة السعادة في حيفا.

وبحسب الشبهات، فإن الجريح وشخصا آخر أطلقا النار باتجاه النادي قبل أن يرد الحارس بإطلاق نار. والحارس (46 عاما) من سكان عكا، وأوقفته الشرطة للتحقيق معه.