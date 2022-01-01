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حريق بعمارة سكنية بالرينة دون إصابات

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 09:00

حريق بعمارة سكنية بالرينة دون إصابات
الأضرار التي تسبب بها الحريق بالرينة (الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة الرينة، فجر اليوم السبت، في أعقاب حريق شب في العمارة وتسبب بأضرار بالغة بالممتلكات، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية.

وعملت الطواقم على إخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف من المكان. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

ووفقا لبيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، فقد عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ فجر اليوم، على إخماد حريق كبير شب في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق.

وتبين أن الحريق شب في الطابق الثالث، حيث تمكنت الطواقم من إخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف، ولم يبلغ عن إصابات.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمه بالمكان ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق، بحسب البيان.

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