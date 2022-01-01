مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة

لقي الشاب كرم بلعوم مصرعه فيما أصيب 3 شبان بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم السبت، عند مدخل مدينة الطيبة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 444 بمساره قرب الطيبة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة شاب تأثرا بإصابته الحرجة، فيما قدمت الإسعافات الميدانية إلى 3 شبان ونقلتهم إلى المستشفى، على وجه السرعة بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع تحت الجسر بمدخل الطيبة الجنوبي، وترجح التحقيقات الأولية أن الحادث نجم جراء تصادم بين مركبتين، حيث اصطدام مركبة أيضا بجدار، بحسب ما أوردت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام.

ولقي 362 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ301 ضحية في العام 2020، إذ طرأ ارتفاع بـ61 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019؛ حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.