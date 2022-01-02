مصرع عامل إثر سقوطه عن رافعة وسط البلاد

لقي عامل أجنبي مصرعه (40 عاما) مصرعه متأثرا بإصابته بالغة الخطورة إثر سقوطه عن رافعة ارتفاعها 40 مترا، في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، وسط البلاد، بعد منتصف الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا عن سقوط عامل، الساعة 00:16، ووجد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث العامل دون أي علامات للحياة، وأقر وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي السياق، يستدل من المعطيات المتوفرة أنه في العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.