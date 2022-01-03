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أم الفحم: ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 12:46

أم الفحم: ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا
تطعيم ضد كورونا (أرشيف أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شهدت أم الفحم ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتحّولت المدينة، اليوم الإثنين، إلى اللون الأصفر وبعلامة 4.6 وفق الشارة الضوئية لمؤشر كورونا.

وبلغ عدد الإصابات النشطة في المدينة 38، مع ارتفاع 10 حالات جديدة شخصت، أمس، بينما يواجد 471 شخصا في العزل الصحي.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا: الوجبة الأولى 35152 شخصا، والوجبة الثانية 29994 شخصا، والوجبة الثالثة 14980 شخصا.

هذا، ودعت بلدية أم الفحم المواطنين لتلقي التطعيم، والحفاظ على تعليمات وزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بالشارة الخضراء والشارة البنفسجية، في ظل استفحال عدد الإصابات اليومي المتحورة الجديدة "أوميكرون".

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#محطات تطعيم
#مستجدات كورونا
#أوميكرون

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