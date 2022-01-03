تصريح ادعاء ضد شاب من شفاعمرو بقتل ابراهيم بلقيس من حيفا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، تصريح ادعاء ضد شاب من شفاعمرو، بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الشاب إبراهيم بلقيس (29 عاما) من حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ووفقا للشرطة فإن الجريمة المذكورة أسفرت عن إصابة مواطنين من سكان حيفا، أحدهما بجروح طفيفة والآخر بجروح بالغة الخطورة، أعلنت وفاته بالمستشفى في وقت لاحق.

وأضافت أنها فتحت ملفا للتحقيق إثر تلقيها بلاغا حول إطلاق نار نحو مركبة في شارع "هجيبوريم" في حيفا، وتبين أن المشتبه به البالغ 25 عامًا من سكان شفاعمرو، استقل مركبته ولاذ بالفرار من المكان، وبعد وقت قصير ألقي القبض عليه بالقرب من مفرق الياجور.

كما تبين، وفقا للشرطة، أن الخلفية للجريمة "نزاع وحادثة عنف سبقت الجريمة، تورط بها الضحية وآخرون". وجمعت الشرطة الأدلة والبينات المختلفة، ومددت المحكمة توقيف المشتبه به، من حين لآخر، بناءً على طلب الشرطة لمدة تزيد عن 40 يوما بموافقة المستشار القضائي، إلى أن قدمت النيابة العامة، اليوم، تصريح مدع إلى محكمة الصلح في حيفا ضد المشتبه به، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في الأيام القريبة، مرفقة بطلب توقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.