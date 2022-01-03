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تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل إيهاب سعدي من الناصرة

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 12:57

تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل إيهاب سعدي من الناصرة
الضحية إيهاب سعدي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد محمود كانجو ومحمد نعرة، نسبت إليهما تهمة قتل إيهاب سعدي في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في حي الدبس بمدينة الناصرة، بعد ظهر يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ووفقا للشرطة فإن أفراد الشرطة اعتقلوا مشتبهين بحوزتهما سلاح في وضح النهار، والذي استخدماه في جريمة قتل المرحوم إيهاب السعدي (48 عاما)، ومع الانتهاء من التحقيق تم جمع الأدلة الكافية، وعلى إثرها قدم مكتب النيابة العامة لائحة اتهام ضد المتهمين محمود كانجو ومحمد نعرة، بتهمة اقتراف جريمة القتل في ظروف خطيرة.

المتهم محمد نعرة (الشرطة)

وجاء في ادعاء الشرطة أن "مركز الاستعلامات 100 تلقى بلاغا حول إطلاق النار على شخص في أحد شوارع الناصرة ما أسفر عن سقوط الضحية على الشارع، واضطر الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته. ورصد أفراد الشرطة السيارة المشبوهة وطاردوها بعد أن انضمت إليهم قوات إضافية. لاحظ المتهمان سيارة الشرطة تطاردهما، وقادا السيارة بصورة متهورة، وأثناء المطاردة ألقيا المسدس من نافذة السيارة، واستمرا في القيادة حتى اصطدما بعربة مركونة، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل أفراد الشرطة".

وأضافت أن "مواد التحقيق تُظهر أنه، قبل الحادث، دار جدال عنيف بين المتهمين وشقيق الضحية حول نزاع على ممر في الشارع، وبعد بضع دقائق عاد المتهمان إلى مكان الحادث، وكان المتهم الرئيس مسلحا بمسدس من نوع 'غلوك'. لاحظ المتهمان وصول الضحية إلى مكان الحادث، وبعد جدال بينهم فجأة قام المتهم محمد نعرة بإشهار المسدس وأطلق النار على الضحية، ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث".

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#إيهاب سعدي
#جرائم القتل

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