  2. محليات
  3. أخبار محلية

عائلة من الطيبة: الشرطة تزعم ضبط سلاح بمنزلنا دون العثور على شيء

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 19:49

عائلة من الطيبة: الشرطة تزعم ضبط سلاح بمنزلنا دون العثور على شيء
من اليمين؛ مطبخ عائلة مصاورة، والصورة الأخرى نشرتها الشرطة
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أفادت عائلة من الطيبة، بأنّ الشرطة الإسرائيلية، ادّعت ضبط سلاح خلال تفتيش منزلها، ولكن "دون أن تعثر على شيء".

وقال عبد الرحيم مصاروة، في حديث لـ"عرب 48"، إنّ "الشرطة نشرت شريطا مصورا صباح اليوم الإثنين تدعي فيه ضبط سلاح خلال تفتيش في منزلنا، ولكن دون أن تعثر على شيء".

وللوقوف على تفاصيل ما جرى، أوضح مصاورة أن الشرطة عمّمت بيانا على وسائل الإعلام صباح اليوم، أرفقت من خلاله شريطا مصوّرا لاقتحام عناصرها منزلا في الطيبة، وفيه المقطع يتبين أن عناصر الشرطة عثروا على سلاح من نوع "إم 16" داخل مطبخ، ليتبيّن أنّ الشريط المصوّر يحتوي على مقطعين مدموجين في مقطع واحد؛ الأول من منزل العائلة، والذي يظهر عناصر الشرطة يقتحمون الحيّ ومن ثم المنزل، والمقطع الآخر، حين عثر عناصر الشرطة على سلاح في أحد المنازل.

ووفق مصاروة فإن المنزل لذي عُثر فيه على سلاح لا يتبع للعائلة، وبخصوص ذلك، قال إنه "من الواضح أن استعراض الشرطة للحدث كان جليًّا، ففي الصور يمكننا أن نرى بوضوح أن المطبخ داخل منزلنا ليس كالمطبخ الذي عُثر فيه على السلاح، ولا نعلم ما هي نوايا الشرطة من هذا العمل".

وأضاف مصاروة: "لم تعثر الشرطة في منزلنا على سلاح، والأمر المثير للجدل أن الشرطة نشرت الشريط المصور الذي يظهر منزلنا ويحتوي على مقطع آخر وعناصرها يتواجدون داخل منزلنا، أي إنهم سارعوا إلى هذه الدرجة التي تثير الشكوك".

وجدّد كلامه قائلا إنّ "الشرطة لم تعثر على أسلحة ولا على أي شيء مشبوه، نحن على العكس، فتحنا الأبواب لعناصر الشرطة لكي يقوموا بالتفتيش اللازم على الرغم من تعاملهم البربريّ معنا، حتى إنهم قاموا بالاعتداء على شقيقي الذي يعاني من إصابة في قدمه".

واستنكر مصاروة تعامل الشرطة، وقال: "لن نسكت على هذا العمل، ما فعلوه يمكنه أن يضرّ باسم العائلة، وأن يعتقد كل من يشاهد الفيديو الذي نشرته الشرطة، أن السلاح الذي ضُبط، كان في منزلنا"، مضيفا: "سوف نقاضي الشرطة على ما فعلته في المحاكم".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#الشرطة الإسرائيلية
#ادعاء الشرطة

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة حرجة لشاب تعرّض للطعن بمنطقة حيفا
إصابة حرجة لشاب تعرّض للطعن بمنطقة حيفا

2022-01-03

وقفة إسناديّة للأسير أبو هواش أمام المشفى... وخشية من تغذيته قسريًّا
وقفة إسناديّة للأسير أبو هواش أمام المشفى... وخشية من تغذيته قسريًّا

2022-01-03

تصريح ادعاء ضد شاب من شفاعمرو بقتل إبراهيم بلقيس من حيفا
تصريح ادعاء ضد شاب من شفاعمرو بقتل إبراهيم بلقيس من حيفا

2022-01-03

الأكثر قراءة

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

2022-01-02
ليل غزة..

ليل غزة.. "تصعيد حذر"

2022-01-02
السودان: رئيس الوزراء حمدوك يعلن استقالته

السودان: رئيس الوزراء حمدوك يعلن استقالته

2022-01-02
القصف الإسرائيليّ بغزّة

القصف الإسرائيليّ بغزّة "محدود": غضب في جيش الاحتلال من التسريبات

2022-01-02
حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

2022-01-02