ارتفاع مقلق بإصابات كورونا في الطيرة

سُجّل ارتفاع مقلق بعدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة الطيرة، اليوم الثلاثاء.

وصرحت بلدية الطيرة أن "المتحورة الجديدة 'أوميكرون' بدأت بالتغلغل السريع بيننا، وبدأت ترتفع أعداد المُصابين في الطيرة بشكلٍ مُقلق، اليوم يوجد 14 مُصابا بهذا الفيروس لترتفع الحصيلة إلى 38، واقتربنا بهذه النسبة التي وصلت إلى 4.59 إلى اللون الأصفر".

وأضافت أن "عدد المُصابين في البلاد شارف على 10,000 مُصاب، وقد تبدو الصورة السريعة لهذا الانتشار في غضون أسبوعين قاتمةً وغير واضحة لما قد تؤول إليه الأمور، ولهذا يجب علينا من مُنطلق فردي وجماعي أن نبدأ بالتحرك وأخذ الجائحة على محمل من الجد، وخصوصا من أمرين اثنين، الأول هو الالتزام الصارم بالحجر الصحي مُباشرةً في حال الإصابة، والثاني المُسارعة دون تردد أو إبطاء بأخذ اللقاح ضد كورونا".

وأشارت البلدية إلى أنه "يوجد، اليوم، مركز للتطعيمات في 'أشكول بايس' يعمل على مرحلتين في استقبال الجمهور، الأولى تبدأ من الساعة 8:30 حتى 14:00، والثانية تبدأ من الساعة 15:00 حتى 19:00. ومن الواجب المُسارعة في أخذ اللقاح وتحصين مجتمعنا وحماية أنفسنا أمام هذا الوباء الذي بدأ باجتياح دول العالم".

وختمت بالقول إن "صورة وضع الطيرة، لغاية اليوم الثُلاثاء، الساعة 7:20، تشير إلى أن المُصابين الجُدد 14، والعدد الكلي للمصابين 38، وفي المستشفيات 1، ويُعالجون في فنادق خاصّة 0، وفي الحجر الصحي حاليا 208، وعدد الوفيات الكُلّي 44، وعدد الفحوصات 307، وعدد المِصابين الكُلي منذ بداية كورونا 565، والنسبة المئوية للمصابين 4.59%، وعدد مُتلقي اللقاح الأول 17,323، وعدد مُتلقي اللقاح الثاني 14,902، وعدد مُتلقي اللقاح الثالث 8,644، وعدد المُصابين اليوم في البلاد 9,941، ووضع المدينة: أخضر".