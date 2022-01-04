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الحبس الفعلي 27 عاما لقاتل شاب من كفر قاسم

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 09:35

الحبس الفعلي 27 عاما لقاتل شاب من كفر قاسم
ضحية جريمة القتل ربيع فريج
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في اللد على عبد القادر عيسى من كفر قاسم، أمس الإثنين، الحبس الفعلي لمدة 27 عاما، في أعقاب إدانته بجريمة قتل الشاب ربيع فريج (29 عاما) من المدينة، كما فرضت عليه دفع تعويض قدره 150 ألف شيكل لزوجة الضحية، حسب تسوية مع الادعاء اتفق عليها الطرفان.

وذُكر في قرار المحكمة أن عيسى اختلف مع فريج، وفي آذار/ مارس 2018، أطلق عليه النار وقتله في كفر قاسم. وكان الضحية في سيارته عندما أطلق القاتل النار عليه، إذ أصيب بجروح حرجة، وأعلن الأطباء في مستشفى "بيلنسون" بمدينة بيتح تكفا عن وفاته، في وقت لاحق. واعتقلت الشرطة عيسى بعد عدة أشهر من اقتراف الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت، يوم 20 حزيران/ يونيو 2018، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد عبد القادر عيسى، ومحمد عيسى، ومصطفى عيسى، وكرامة عيسى من مدينة كفر قاسم، نسبت إليهم "القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتخطيط لتنفيذ جريمة، وحيازة سلاح".

يشار إلى أن ربيع فريج هو الضحية الرابعة من ذات العائلة، إذ قُتل أشقاؤه في جرائم قتل، وهُم: راكز فريج، وعبد الرحمن فريج، وسليمان فريج.

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#كفر قاسم
#جرائم القتل
#ربيع فريج
#عبد القادر عيسى

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