تأجيل المظاهرة المقررة في بئر السبع إسنادا للنقب

أعلنت لجنة المتابعة العليا، تأجيل مظاهرة احتجاجية على "مؤامرات الاقتلاع والمصادرة" في النقب، كان من المُقرَّر أن تُنَظَّم قبالة المكاتب الحكومية في بئر السبع، الأحد المقبل، "لموعد آخر".

جاء ذلك بحسب بيان ذكرت اللجنة فيه أنه "بعد توجهات من الإخوة في النقب، وعلى خلفية تقييدات جديدة، تمنع تجمع أكبر من 100 شخص، وبموجب تبليغات الشرطة لهم، فإن المظاهرة التي كانت مقررة ليوم الأحد القريب... قبالة المكاتب الحكومية، في بئر السبع سيتم تأجيلها لموعد آخر"، لم تُحدّده.

ولفتت لجنة المتابعة إلى أنّ "تظاهرات نهاية الأسبوع تبقى على حالها".

وكانت "المتابعة" قد دعت نهاية الأسبوع الماضي، لإجراء وقفات احتجاجية في مختلف البلدات، إسنادا للنقب، في "المعركة لوقف مؤامرات الاقتلاع والمصادرة، والاعتداءات على الأهالي. وهذه التظاهرات تبقى قائمة"، بحسب البيان.

ودعت "المتابعة"، "مركبات اللجنة، واللجان الشعبية للتنسيق في ما بينها لتنظيم هذه التظاهرات".

وأشار البيان إلى أنه "ستكون يوم الجمعة القريب، في الساعة الواحدة ظهرا، بعد صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية على مفرق السقاطي".