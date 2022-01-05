دبورية: مصرع يعقوب عقبي في حادث طرق

لقي الشاب يعقوب عقبي (19 عاما) مصرعه فجر اليوم الأربعاء، في حادث طرق وقع على مدخل بلدة دبورية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق في بلدة دبورية، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وأقر وفاة شاب متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أن الشاب الذي كان يقود دراجة نارية اصطدم بدراجته لأسباب غير معروفة بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق.

ومما يذكر أن 362 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ301 ضحية في العام 2020، إذ طرأ ارتفاع بـ61 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

ولقي 85 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2021، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2020، و65 ضحية في العام 2019.