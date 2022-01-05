  2. محليات
  3. أخبار محلية

دبورية: مصرع يعقوب عقبي في حادث طرق

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 06:55

دبورية: مصرع يعقوب عقبي في حادث طرق
المرحوم يعقوب عقبي (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب يعقوب عقبي (19 عاما) مصرعه فجر اليوم الأربعاء، في حادث طرق وقع على مدخل بلدة دبورية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق في بلدة دبورية، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وأقر وفاة شاب متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أن الشاب الذي كان يقود دراجة نارية اصطدم بدراجته لأسباب غير معروفة بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق.

ومما يذكر أن 362 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ301 ضحية في العام 2020، إذ طرأ ارتفاع بـ61 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

ولقي 85 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2021، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2020، و65 ضحية في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#دراجة نارية
#دبورية
#يعقوب عقبي

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع في منسوب بحيرة طبرية
ارتفاع في منسوب بحيرة طبرية

2022-01-05

تزايد عدد الإصابات بكورونا في المغار وعيلبون
تزايد عدد الإصابات بكورونا في المغار وعيلبون

2022-01-05

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة
حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

2022-01-05

الأكثر قراءة

مصرع ضابطين بسلاح الجو الإسرائيلي في تحطم مروحية قبالة حيفا

مصرع ضابطين بسلاح الجو الإسرائيلي في تحطم مروحية قبالة حيفا

2022-01-04
الجيش الإسرائيلي:

الجيش الإسرائيلي: "سابق لأوانه تأكيد عدم إسقاط المروحية بهجوم سيبراني"

2022-01-04
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

2022-01-04
غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين

غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين

2022-01-04
إسرائيل تسعى لضم جزر المالديف والقمر إلى

إسرائيل تسعى لضم جزر المالديف والقمر إلى "اتفاقيات أبراهام"

2022-01-04