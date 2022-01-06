اتفاق يقضي بنقل المحال التجارية المهددة بالإخلاء في الطيبة

توصل أصحاب المحال التجارية المهددة بالإخلاء على شارع 444 في مدينة الطيبة، أمس الأربعاء، لاتفاق مع السلطات "يُرضي الطرفين" وفقا لوصف المحامي يوسف مصاروة الموكل بالدفاع عن أصحاب المحال التجارية.

وأشار إلى أن بنود الاتفاق تشمل أن يقوم أصحاب المحال التجارية لقطع غيار السيارات، لغاية يوم 1 شباط/ فبراير 2022، بإرسال عقد إيجار أو ملكية أرض في المنطقة الصناعية، إلى "وحدة مراقبة البناء اللوائية"، ومن ثم يتم الاتفاق بين الأطراف على مدة زمنية لنقل المحال من شارع 444 إلى المنطقة الصناعية بالطيبة.

واتُفق كذلك أن تشطب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ثلاثة محال تجارية من سجل المحال المهددة بالإخلاء، في خطوة نحو استصدار التراخيص اللازمة.

وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد أرسلت انذارات قبل 6 أشهر لعدد من المحال التجارية على شارع 444، بذريعة عدم ترخيصها.

وجاء هذا الاتفاق، بعد نضال أصحاب المحال التجارية، وتنظيم مظاهرات ونصب خيمة اعتصام، إضافة لعقد عدة اجتماعات ومشاورات، وجلسات عمل مع "وحدة مراقبة البناء القطرية"، و"وحدة مراقبة البناء اللوائية.

وموجب هذا الاتفاق تمتنع الوحدة عن فرض غرامات جديدة على المحال التجارية في شارع 444.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المحال التجارية، يوسف مصاروة، لـ"عرب 48" إن "هذا الاتفاق جاء لصالح أصحاب المحال التجارية، إذ استطعنا إقناع المحكمة واللجنة التخطيطية اللوائية بأن هدفنا ليس البناء دون ترخيص أو إعاقة مشاريع قُطرية، إنما أن نتوصل لتسوية عادلة وخصوصا لأصحاب المحال التجارية".

وختم مصاروة بالقول إن "هذا الاتفاق يضمن عدم تضرر أصحاب المحال التجارية، سواء في الإخلاء الفوري أو فرض غرامات باهظة".