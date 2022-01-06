اتهام شاب من شفاعمرو بجريمة قتل إبراهيم بلقيس

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، لائحة ضد الشاب محمد سواعد (25 عاما) من شفاعمرو، نسبت إليه تهمة الضلوع في جريمة قتل الشاب إبراهيم بلقيس (29 عاما) من حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم والضحية كانا على علاقة منذ مدة طويلة، وفي الفترة الأخيرة وقع خلاف بينهما وتطورت الأمور، وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وصل المتهم إلى الحي الذي كان يسكن فيه الضحية، وقام بمراقبته ومراقبة سيارته، وعندما نزل الضحية من المنزل برفقة آخر، قام المتهم بالتواصل مع آخرين، هويتهم غير معروفة لغاية الآن، من أجل الوصول إلى المكان وقتل إبراهيم بلقيس".

وتبين من لائحة الاتهام أن "المتهم ترك الجريمة قبل دقيقة من حصولها بهدف إبعاد الشبهات عنه وأن لا علاقة له بها، لكن بعد تحقيق مكثف للشرطة والوحدة المركزية في لواء الساحل، تم الوصول إلى عدة أدلة تؤكد ضلوع المتهم بالقضية، ونسبت إليه تهمة القتل ومحاولة القتل ونقل السلاح".

وعقب المحامي الموكل عن المتهم، تومر نافيه، بالقول إنه "في هذا الملف تدعي الشرطة منذ اليوم الأول أن هناك أدلة على الرغم من أن الأدلة تؤكد أنها جريمة غير عادية، ولائحة الاتهام أكدت أن موكلي لم يتواجد خلال تنفيذ الجريمة، والشرطة كانت تستطيع منع وقوع هذه الجريمة".