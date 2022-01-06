  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام شاب من شفاعمرو بجريمة قتل إبراهيم بلقيس

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 11:36

اتهام شاب من شفاعمرو بجريمة قتل إبراهيم بلقيس
ضحيّة جريمة القتل إبراهيم بلقيس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، لائحة ضد الشاب محمد سواعد (25 عاما) من شفاعمرو، نسبت إليه تهمة الضلوع في جريمة قتل الشاب إبراهيم بلقيس (29 عاما) من حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم والضحية كانا على علاقة منذ مدة طويلة، وفي الفترة الأخيرة وقع خلاف بينهما وتطورت الأمور، وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وصل المتهم إلى الحي الذي كان يسكن فيه الضحية، وقام بمراقبته ومراقبة سيارته، وعندما نزل الضحية من المنزل برفقة آخر، قام المتهم بالتواصل مع آخرين، هويتهم غير معروفة لغاية الآن، من أجل الوصول إلى المكان وقتل إبراهيم بلقيس".

وتبين من لائحة الاتهام أن "المتهم ترك الجريمة قبل دقيقة من حصولها بهدف إبعاد الشبهات عنه وأن لا علاقة له بها، لكن بعد تحقيق مكثف للشرطة والوحدة المركزية في لواء الساحل، تم الوصول إلى عدة أدلة تؤكد ضلوع المتهم بالقضية، ونسبت إليه تهمة القتل ومحاولة القتل ونقل السلاح".

وعقب المحامي الموكل عن المتهم، تومر نافيه، بالقول إنه "في هذا الملف تدعي الشرطة منذ اليوم الأول أن هناك أدلة على الرغم من أن الأدلة تؤكد أنها جريمة غير عادية، ولائحة الاتهام أكدت أن موكلي لم يتواجد خلال تنفيذ الجريمة، والشرطة كانت تستطيع منع وقوع هذه الجريمة".

بودكاست عرب 48

#حيفا
#شفاعمرو
#إبراهيم بلقيس
#محمد سواعد
#جرائم القتل

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محطات للتطعيم ضد كورونا ببلدات عربية الخميس والجمعة
محطات للتطعيم ضد كورونا ببلدات عربية الخميس والجمعة

2022-01-06

العراقيب: فرض غرامات و"العمل لصالح الجمهور" على صياح الطوري وناشطين
العراقيب: فرض غرامات و"العمل لصالح الجمهور" على صياح الطوري وناشطين

2022-01-06

حالة الطقس: أجواء باردة الخميس ودافنة نسبيا الجمعة
حالة الطقس: أجواء باردة الخميس ودافنة نسبيا الجمعة

2022-01-06

الأكثر قراءة

الكنيست يصادق نهائيا على

الكنيست يصادق نهائيا على "قانون الكهرباء"

2022-01-05
حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

2022-01-05
عبد الله الثاني يلتقي غانتس في عمان

عبد الله الثاني يلتقي غانتس في عمان

2022-01-05
مضاعفة طلبات الإسرائيليين لحمل السلاح بعد الهبة بالمجتمع العربي

مضاعفة طلبات الإسرائيليين لحمل السلاح بعد الهبة بالمجتمع العربي

2022-01-05
فيديو | متطرّفون يهود يعتدون على صحافيّ أمام المشفى الذي يقبع فيه الأسير أبو هواش

فيديو | متطرّفون يهود يعتدون على صحافيّ أمام المشفى الذي يقبع فيه الأسير أبو هواش

2022-01-05