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اللد: إدانة شاب بمصرع الطفل رياض الزبارقة دهسا

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 15:52

اللد: إدانة شاب بمصرع الطفل رياض الزبارقة دهسا
المرحوم رياض الزبارقة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أدانت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، الشاب خالد برهومة (27 عاما) على خلفية دهسه الفتى رياض بسام أبو شريقي الزبارقة (11 عاما)، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وجاءت الإدانة بعد اعتراف برهومة بالتهمة المنسوبة إليه، وفق تسوية مع الادعاء، عرضت على المحكمة، وبموجبها فرض الحبس الفعلي لمدة عامين، وسحب رخصة السياقة لمدة 8 أعوام، ودفع تعويض قدره 30 ألف شيكل لعائلة الطفل.

وقدمت النيابة العامة للمحكمة، يوم 23 آذار/ مارس 2020، لائحة اتهام ضد برهومة، نسبت إليه تهمة "قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات والتسبب بوفاة الضحية". وتقدمت النيابة العامة، في حينه، بطلب للمحكمة لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم برهومة كان تحت تأثير المخدر، إذ قاد دراجة نارية في شارع 443، في الوقت الذي تواجد فيه الضحية على متن دراجة هوائية في المسلك الأيمن من الشارع".

وأضافت أن "المتهم اصطدم بالضحية من الخلف، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة، توفي على إثرها بالمستشفى".

بودكاست عرب 48

#اللد
#حوادث الدهس
#رياض الزبارقة
#لوائح اتهام
#خالد برهومة

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