مؤتمر صحافي إسنادا للفنان محمد بكري في الناصرة الإثنين

دعت لجنة أصدقاء محمد بكري بالتعاون مع مؤسسة محمود درويش في رام الله، للمشاركة في مؤتمر صحافي بقاعة مسرح سينمانا في الناصرة، يوم الإثنين المقبل الساعة 11 صباحا، لإعلان الانطلاقة الرسمية لحملة التضامن مع بكري ومساندة الفنانين والمبدعين من أجل حرية الإبداع وضد الملاحقات السياسية، وذلك في إطار حملة التضامن مع الفنان الفلسطيني، محمد بكري، ضد محاكمته تحت عنوان "لن نترك الحصان وحيدا".

ويتحدث في المؤتمر الصحافي، الفنان محمد بكري، ونائب رئيس مؤسسة محمود درويش في رام الله، رامز جرايسي، وعن أصدقاء محمد بكري ماهر إبراهيم نمر حسين، والفنان مكرم خوري، ورئيس لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي، محمد بركة، ومن لبنان الإعلامي زاهي وهبة، وتتولّى عرافة المؤتمر الفنانة ربى بلال.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر لفيف من قيادات المجتمع العربي وحشد من الفنانات والفنانين والمبدعين للتعبير عن وقفتهم ومساندتهم للفنان بكري، وضد سياسة تكميم الأفواه وحرية الإبداع.

وختمت لجنة أصدقاء محمد بكري بالقول إن "الفنان محمد بكري يواجه حملة تحريض وملاحقة سياسية منذ ما يزيد عن عشرين عاما، في أعقاب تصويره وإخراجه لفيلم 'جنين جنين' الذي كشف من خلاله ووثّق بأدوات فنيّة، واحدة من أفظع جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في مخيم جنين للاجئين في العام 2002. ويعقد هذا المؤتمر في أعقاب جلسة الاستئناف للمحكمة العليا، يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2022".