محطات للتطعيم ضد كورونا ببلدات عربية الخميس والجمعة

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الراغبين بتلقي التطعيم، في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:

الخميس:

بسمة، المركز الجماهيري برطعة 14:00 - 18:00

طوبا الزنغرية، القاعة الرياضية في مركز الشبيبة 16:00 - 20:00

الرينة، القاعة الرياضية 12:00 - 16:00

الجمعة:

كفر قرع، مركز الحوارنة الجماهيري 15:00 - 19:00

جسر الزرقاء، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00

كعبية طباش حجاجرة، المدرسة الابتدائية 12:00 - 16:00

إكسال، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00

دير الأسد، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00.