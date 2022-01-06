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محطات للتطعيم ضد كورونا ببلدات عربية الخميس والجمعة

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 10:03

محطات للتطعيم ضد كورونا ببلدات عربية الخميس والجمعة
تطعيم ضد كورونا في البلاد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الراغبين بتلقي التطعيم، في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:

الخميس:

بسمة، المركز الجماهيري برطعة 14:00 - 18:00

طوبا الزنغرية، القاعة الرياضية في مركز الشبيبة 16:00 - 20:00

الرينة، القاعة الرياضية 12:00 - 16:00

الجمعة:

كفر قرع، مركز الحوارنة الجماهيري 15:00 - 19:00

جسر الزرقاء، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00

كعبية طباش حجاجرة، المدرسة الابتدائية 12:00 - 16:00

إكسال، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00

دير الأسد، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#محطات تطعيم
#المجتمع العربي

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