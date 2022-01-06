محطات للتطعيم ضد كورونا ببلدات عربية الخميس والجمعة

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الراغبين بتلقي التطعيم، في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:
الخميس:
بسمة، المركز الجماهيري برطعة 14:00 - 18:00
طوبا الزنغرية، القاعة الرياضية في مركز الشبيبة 16:00 - 20:00
الرينة، القاعة الرياضية 12:00 - 16:00
الجمعة:
كفر قرع، مركز الحوارنة الجماهيري 15:00 - 19:00
جسر الزرقاء، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00
كعبية طباش حجاجرة، المدرسة الابتدائية 12:00 - 16:00
إكسال، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00
دير الأسد، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00.
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