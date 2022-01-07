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ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في عسفيا ودالية الكرمل

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 12:27

ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في عسفيا ودالية الكرمل
جلسة في عسفيا لبحث ازدياد إصابات كورونا
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سُجّلت إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في بلدتي عسفيا ودالية الكرمل، إلى جانب تسجيل ارتفاع مقلق بعدد الإصابات في بلدات عربية والإعلان عن دخول عدد منها إلى الدائرة الحمراء لشارة كورونا، في الأيام الأخيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عدد الإصابات بكورونا في عسفيا بلغ 38، وفي دالية الكرمل 21، لغاية صباح اليوم الجمعة.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي بعسفيا 60، وفي دالية الكرمل 70.

هذا، وحذرت الدوائر الصحية من انتشار سريع للمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي بدأت بالتغلغل بين المواطنين، إذ ازدادت أعداد المُصابين في البلاد بشكلٍ مُقلق، في الأيام الأخيرة. ودعت إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والحصول على التطعيمات للوقاية من عدوى كورونا.

بودكاست عرب 48

#مستجدات كورونا
#دالية الكرمل
#عسفيا
#أوميكرون
#المجتمع العربي

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