محطات فحوص كورونا السبت

تستقبل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس المحتلة وعدد من البلدات العربية بالبلاد، غدا السبت، الراغبين بإجراء الفحوص، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وتكون محطات الفحوص وفقا للبرنامج التالي:

عكّا، استاد عكّا 12:00 - 20:000

سخنين، قاعة ابن خلدون الرياضية 11:00 - 19:00

طمرة، مسجد الحكمة 08:00 - 16:00

يركا، مجمع كنعان 12:00 - 20:00

جديدة - المكر، القاعة الرياضية 10:00 - 18:00

مجد الكروم، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00

عيلبون، القاعة الرياضية 12:00 - 20:00

أبو سنان، بجانب المدرسة الإعدادية ب 12:00 - 20:00

الناصرة، مركز محمود درويش 08:00 - 16:00

أم الفحم، مدرسة الباطن المدخل الشمالي 10:00 - 18:00

باقة الغربية، مدرسة عمر بن الخطاب 14:00 - 22:00

طرعان، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00

عين ماهل، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00

كفر كنا، بجانب المدرسة الإعدادية أ 12:00 - 20:00

يافة الناصرة، القاعة الرياضية 12:00 - 20:00

الفريديس، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00

البطوف، القاعة الرياضية الجديدة 12:00 - 20:00

الطيبة، "تابواح بايس" 08:00 - 16:00

زيمر، قاعة الثقافة 10:00 - 18:00

رهط، موقف السيارات في المنطقة الصناعية 10:00 - 18:00

حورة، قاعة النور الرياضية 10:00 - 18:00

القدس المحتلة:

جبل المكبر، 50 مترًا قبل محطة الشرطة 08:00 - 16:00

موقف السيارات - الشيخ جراح، 13:00 - 21:00.