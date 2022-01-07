محطات فحوص كورونا السبت

تستقبل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس المحتلة وعدد من البلدات العربية بالبلاد، غدا السبت، الراغبين بإجراء الفحوص، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.
وتكون محطات الفحوص وفقا للبرنامج التالي:
عكّا، استاد عكّا 12:00 - 20:000
سخنين، قاعة ابن خلدون الرياضية 11:00 - 19:00
طمرة، مسجد الحكمة 08:00 - 16:00
يركا، مجمع كنعان 12:00 - 20:00
جديدة - المكر، القاعة الرياضية 10:00 - 18:00
مجد الكروم، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00
عيلبون، القاعة الرياضية 12:00 - 20:00
أبو سنان، بجانب المدرسة الإعدادية ب 12:00 - 20:00
الناصرة، مركز محمود درويش 08:00 - 16:00
أم الفحم، مدرسة الباطن المدخل الشمالي 10:00 - 18:00
باقة الغربية، مدرسة عمر بن الخطاب 14:00 - 22:00
طرعان، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00
عين ماهل، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00
كفر كنا، بجانب المدرسة الإعدادية أ 12:00 - 20:00
يافة الناصرة، القاعة الرياضية 12:00 - 20:00
الفريديس، المركز الجماهيري 12:00 - 20:00
البطوف، القاعة الرياضية الجديدة 12:00 - 20:00
الطيبة، "تابواح بايس" 08:00 - 16:00
زيمر، قاعة الثقافة 10:00 - 18:00
رهط، موقف السيارات في المنطقة الصناعية 10:00 - 18:00
حورة، قاعة النور الرياضية 10:00 - 18:00
القدس المحتلة:
جبل المكبر، 50 مترًا قبل محطة الشرطة 08:00 - 16:00
موقف السيارات - الشيخ جراح، 13:00 - 21:00.
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