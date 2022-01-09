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سطو مسلح بكفر مندا: أطلقوا النار عليه وسرقوا 150 ألف شيكل

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 14:58

سطو مسلح بكفر مندا: أطلقوا النار عليه وسرقوا 150 ألف شيكل
من مكان الجريمة بكفر مندا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص، في الأربعينيات من العمر، بجروح إثر إصابته بعيارات نارية أطلقها لصوص مجهولون عليه في قرية كفر مندا، وسرقوا منه مبلغا قدره 150 ألف شيكل، نهار اليوم الأحد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في جريمة السطو المسلح في كفر مندا، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا حول جريمة سطو مسلح على شخص، في الأربعينيات من عمره، من قرية الشبلي في المركز التجاري بكفر مندا.

وأضافت أنه "تبين حسب التحقيق الأولي أنّه تمّ إطلاق نار على الضحية، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في الجزء السفلي من جسده، وتم نقله إلى مستشفى 'هعيمك' وفق مصادر طبيّة. وبعد إطلاق النار، سُرق من الضحية مبلغ قدره 150,000 ألف شيكل".

وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت أعمال مسح وتمشيط بما في ذلك جمع الأدلّة والبيّنات لرصد مكان وهوية المشتبه بهم، وأن "خلفية الحادث قيد الفحص والتحقيق".

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#سطو مسلح
#كفر مندا
#جنايات
#العنف والجريمة

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