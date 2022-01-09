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هدم جدار وأرضية إسمنتية في قلنسوة

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 15:15

هدم جدار وأرضية إسمنتية في قلنسوة
من مكان الهدم بقلنسوة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت آليات وجرافات تابعة للجنة التنظيم والبناء اللوائية، بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، أرضية إسمنتية وجدارا في مدينة قلنسوة، اليوم الأحد، بذريعة أن الأرض غير مخصصة للبناء ودون ترخيص.

وحاصرت قوات الشرطة المكان، غربي قلنسوة، وهدمت الآليات والجرافات الجدار المحيط بقطعة الأرض، كما دمرت الأرضية الإسمنتية، وغرّمت صاحب الأرض بتكاليف الهدم وتوفير الحماية للآليات والجرافات.

وقال صاحب قسيمة الأرض، وسام قحمان، لـ"عرب 48" إن "السلطات لم تتنازل وأصرت على تنفيذ الهدم. وأرادت أن تبقى قطعة الأرض فارغة حتى دون تحديد حدودها، وهذا أمر لا يعقل".

وأكد أنه "حاولنا بكافة الوسائل المتاحة لترخيص الجدار على الأقل، لكن دون جدوى. والملاحظ أن هناك هجمة شرسة على أصحاب الأراضي، والأمر الآخر الذي لمسته هو صعوبة التعامل مع المؤسسات والدوائر الحكومية، وإصرارها على عدم توفير الحلول، أو حتى سماع المقترحات البديلة تفاديا للهدم والإخلاء".

بودكاست عرب 48

#قلنسوة
#هدم
#تنظيم وبناء
#وسام قحمان

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